Нэйтан Чен рассказал, как сборная США относится к новостям о допинг-деле Валиевой

Олимпийский чемпион 2022 года в мужском одиночном катании, американский фигурист Нэйтан Чен высказался о решении дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что РУСАДА оправдало Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Дисциплинарный комитет РУСАДА постановил, что Валиева должна быть дисквалифицирована лишь на день чемпионата России 2021 года, когда была сдана положительная проба.

«Я в том положении, когда действительно не имею представления о ситуации. Есть вещи, которые не находятся полностью под нашим контролем, однако я доволен поездкой на Олимпиаду и показанными мною результатами. Вся наша команда сплочена, и мы просто ждём результатов», — приводит слова Чена Inside The Games.

Отметим, что в Пекине (Китай) Чен в составе сборной США также завоевал серебро в командном турнире, а команда России с Валиевой – золото. Однако из-за дела россиянки МОК до сих пор не провёл церемонию награждения.