Соловьёв — о невиновности Валиевой: понимаю, что ничего не решено, но это уже шажочек

Олимпийский чемпион в командном турнире, российский фигурист Дмитрий Соловьёв высказался о решении дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по делу фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее стало известно, что РУСАДА оправдало Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Дисциплинарный комитет РУСАДА постановил, что Валиева должна быть дисквалифицирована лишь на день чемпионата России 2021 года, когда была сдана положительная проба.

«Конечно, обрадовался, потому что переживаю за Камилу как за друга и как за очень талантливого человека, который не мог допустить такой халатности. Она не заслужила того негатива, баталий и шума, который поднялся после всей этой истории. Я за то, чтобы всё закончилось в пользу Камилы, чтобы она смогла продолжить спокойно жить дальше, радоваться и вспоминать это как страшный сон.

Понимаю, что пока ничего не решено окончательно, но это уже положительный шажочек к тому, чтобы это всё закончилось и с Камилы сняли обвинения, по крайней мере сейчас надежда усилилась», — приводит слова Соловьёва «Матч ТВ».