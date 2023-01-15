«Ровно год». Валиева выложила фотографию с золотой медалью чемпионата Европы — 2022

Олимпийская чемпионка 2022 года в команде, российская фигуристка Камила Валиева опубликовала пост в социальных сетях, посвящённый годовщине её победы на чемпионате Европы в Таллине.

Валиева выложила фотографию годичной давности с соревнований в столице Эстонии, на которой держит в руке только что завоёванную золотую медаль.

«Ровно год», — подписала пост Валиева.

Фото: Соцсети Камилы Валиевой

Напомним, в 2022 году, помимо чемпионата Европы, Валиева также выиграла золото на Олимпиаде в Пекине в командных соревнованиях, однако награждение до сих пор не состоялось, так как перед церемонией стало известно о положительном допинг-тесте фигуристки, сданном 25 декабря 2021 года.

Несколько дней назад стало известно, что дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдал Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил. Было вынесено постановление, что Валиева должна быть дисквалифицирована лишь на день чемпионата России 2021 года, когда была сдана положительная проба.