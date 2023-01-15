«Это болевая точка для нас для всех». Евгения Медведева — о болезни Костомарова

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева высказалась о госпитализации олимпийского чемпиона Романа Костомарова.

«Прежде всего скажу, что мы все сидим на иголках, безумно переживаем за Рому, потому что Рома наш очень близкий коллега. Возможно, внешне по нам это никак не проявляется, но это человек, с которым мы проводим очень много времени на льду, на работе. Мы очень сильно переживаем и пытаемся узнать малейшие подробности о его состоянии. Желаем и семье Романа максимальной выдержки и терпения, и самому Роме. Мы уверены, что он выберется, он парень крепкий у нас. Но мы все очень переживаем, это болевая точка для нас для всех», — сказала Медведева в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Евгенией Медведевой читайте завтра, 16 января, в 8:00 на «Чемпионате».