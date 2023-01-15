Журова назвала возможные причины госпитализации Костомарова

Олимпийская чемпионка Турина-2006 по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова, являющаяся близим другом Романа Костомарова, рассказала о возможных причинах ухудшения состояния фигуриста и его последующей госпитализации.

«Я хорошо знакома с Романом, мы давно пересекались с ним на олимпиадах. Он очень хороший парень, общительный, отзывчивый и безумно приятный. Я на все шоу его ходила и ни разу не видела, чтобы Роман отказывал своим поклонникам в автографе и совместных фото. Он мог просто подхватить вирус.



Фигуристы выступают на открытом воздухе в сценических костюмах, практически ничего не надевая под них – в форме, в которой они катаются в теплых катках. Как я понимаю, на одном из выступлений Костомарова было очень холодно, а отменить его уже было невозможно, и это дало свой эффект. А тогда Роман был еще чуть простывший и вероятно он подумал «ничего страшного, что же у меня раньше не было таких моментов»? У нас, у спортсменов действительно бывает, когда очень надо, ты выходишь на тренировку или выступления и с кашлем или с минимальной простудой и – это самая большая ошибка.



К тому же в последнее время все ушли в теплые катки и, конечно, в них условия тепличные. Но я должна вам сказать, что это небезобидное общение с фреоном – газом, который заливают в трубы, чтобы получился искусственный лед. Он опасен 100% для здоровья человека и однозначно ослабляет иммунитет. Для дыхательных путей он опасен и, учитывая, сколько времени проводят фигуристы на катках с фреоном, ничего полезного спортсмену контакт с ним не принесёт», — приводит слова Журовой «Московский Комсомолец».