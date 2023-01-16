Эшли Вагнер: если меня обидят, я поплачу в подушку, обхватив все свои медали

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года, американская фигуристка Эшли Вагнер опубликовала пост в социальных сетях, в котором заявила своим подписчикам, что её титулы помогают ей переносить хейт в интернете.

«Не волнуйтесь, если кто-кто когда-нибудь обидит меня, я поплачу в подушку, обхватив свои олимпийские, мировые, национальные медали и медали Гран-при. Я в порядке», — написала фигуристка.

Вагнер также является двукратной чемпионкой мира в командных соревнованиях (2013 и 2015), серебряным (2012) и бронзовым (2017) призёром чемпионата мира в команде, серебряным призёром чемпионата мира в одиночном катании (2016), победителем пяти этапов Гран-при ISU и победителем Чемпионата четырёх континентов (2012).