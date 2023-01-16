Евгения Медведева ответила, стоит ли её ждать в новых сезонах «Ледникового периода»
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева не исключила своего участия в новых сезонах ледового шоу «Ледниковый период».
«Если будут какие-то предложения, то да, почему нет? Мне нравится», — сказала Медведева в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
Евгения Медведева является двукратной чемпионкой мира в женском одиночном катании. На Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане Медведева завоевала две серебряные медали — в личных и в командных соревнованиях. После тех Игр фигуристка уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Заслуженного тренера Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях.
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