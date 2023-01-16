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Евгения Медведева рассказала, что не хотела бы быть судьёй на «Ледниковом периоде»

Евгения Медведева рассказала, что не хотела бы быть судьёй на «Ледниковом периоде»
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева заявила, что не хотела бы быть судьёй на шоу «Ледниковый период».

«Хотела бы ли я попробовать себя в роли судьи? Был такой вариант, что, возможно, меня могли бы посадить в судейство на «Ледниковом периоде», если бы мне не нашли партнёра. Но, честно скажу, это не совсем то место, которое я хотела бы в проекте занимать, потому что я привыкла кататься. Пока у меня есть возможность кататься, надо кататься, кататься и кататься», — сказала Медведева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

На зимней Олимпиаде 2018 года Евгения Медведева завоевала серебряную медаль, но после этого уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. Перед сезоном-2020/2021 она вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.

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