Евгения Медведева рассказала, что не хотела бы быть судьёй на «Ледниковом периоде»

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева заявила, что не хотела бы быть судьёй на шоу «Ледниковый период».

«Хотела бы ли я попробовать себя в роли судьи? Был такой вариант, что, возможно, меня могли бы посадить в судейство на «Ледниковом периоде», если бы мне не нашли партнёра. Но, честно скажу, это не совсем то место, которое я хотела бы в проекте занимать, потому что я привыкла кататься. Пока у меня есть возможность кататься, надо кататься, кататься и кататься», — сказала Медведева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

На зимней Олимпиаде 2018 года Евгения Медведева завоевала серебряную медаль, но после этого уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. Перед сезоном-2020/2021 она вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.