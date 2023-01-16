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«Для меня это большая честь». Медведева — об использовании её фото в анонсе ОИ-2026

«Для меня это большая честь». Медведева — об использовании её фото в анонсе ОИ-2026
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева прокомментировала использование её фотографии в анонсе Олимпийских игр — 2026.

«Для меня это большая честь. Особенно в нашем мире, в котором мы живём. Мне очень приятно, что это именно я, и в принципе дизайн очень красиво выглядит. Мне, конечно же, это польстило. Приятно», — сказала Медведева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.

На зимней Олимпиаде 2018 года Евгения Медведева завоевала серебряную медаль, но после этого уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. Перед сезоном-2020/2021 она вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.

Читайте полное интервью с Евгенией Медведевой на «Чемпионате»:

«Родное серебро, куда же без него-то». Евгения Медведева — о финале «ЛП» и не только «Родное серебро, куда же без него-то». Евгения Медведева — о финале «ЛП» и не только
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