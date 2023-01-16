«Для меня это большая честь». Медведева — об использовании её фото в анонсе ОИ-2026

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева прокомментировала использование её фотографии в анонсе Олимпийских игр — 2026.
«Для меня это большая честь. Особенно в нашем мире, в котором мы живём. Мне очень приятно, что это именно я, и в принципе дизайн очень красиво выглядит. Мне, конечно же, это польстило. Приятно», — сказала Медведева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
На зимней Олимпиаде 2018 года Евгения Медведева завоевала серебряную медаль, но после этого уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. Перед сезоном-2020/2021 она вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.
Читайте полное интервью с Евгенией Медведевой на «Чемпионате»:
- 16 января 2023
-
09:55
-
09:42
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:36
-
00:34
- 15 января 2023
-
22:15
-
21:37
-
21:30
-
20:45
-
20:31
-
18:39
-
16:41
-
15:27
-
11:30
-
10:47
-
09:43
- 14 января 2023
-
22:55
-
22:22
-
21:05
-
21:02
-
20:54
-
20:33
-
20:14
-
20:04
-
19:47
-
19:04
-
18:36
-
16:10
-
15:51
-
15:18
-
13:42