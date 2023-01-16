«Кого, если не Щербакову, номинировать?» Медведева — о премии ISU

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева считает, что номинирование олимпийской чемпионки Анны Щербаковой на премию ISU абсолютно оправданно.
«Давайте напомню такую маленькую деталь, что Анна — олимпийская чемпионка 2022 года. Кого, если не Анну, номинировать?
Не только Аня заслужила, но, знаете, номинируют далеко не всех. Меня вообще, по-моему, один раз номинировали только на «Лучший костюм», который я не выиграла, когда там, в 2019 или 2020 году. А, программа, программа, да (вспомнила точное название номинации. — Прим. «Чемпионата»). Но неважно, я всё равно не выиграла (смеётся)», — сказала Медведева в интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
Читайте полное интервью с Евгенией Медведевой на «Чемпионате»:
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