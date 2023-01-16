«Как насчёт твоего допинга?» Болельщики атаковали американку, призвавшую наказать Валиеву

Американская фигуристка Джессика Калаланг, которая на днях резко отреагировала на решение дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) оправдать фигуристку Камилу Валиеву по делу о нарушении антидопинговых правил, столкнулась с критикой болельщиков.

Калаланг ранее написала в «Твиттере»: «Хм… Это кажется абсолютно честным и беспристрастным. Допинг есть допинг, который автоматически должен приравниваться к санкциям. ВАДА необходимо подать апелляцию. Конец».

Под этим постом болельщики напомнили Джессике похожую историю, которая произошла с ней. Тогда Калаланг смогла убедить антидопинговые службы, что запрещённый препарат попал в её организм через косметику.

«С тобой всё хорошо? Что по поводу твоего допинга?» — написала одна из болельщиц.

«Слышать твои мысли по этому поводу — всё равно, что спрашивать у России совета, как вернуться к бывшему», — написала другая.

«То есть вы имеете в виду, что ВАДА было несправедливо по отношению к вам и в любом случае должно было дисквалифицировать вас на четыре года, верно?» — отреагировала третья болельщица.

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