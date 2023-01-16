Жена Костомарова высказалась о состоянии попавшего в реанимацию фигуриста

Оксана Домнина, супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова, рассказал, что муж, попавший в реанимацию, находится в прежнем состоянии.

«Роман пока в том же состоянии», — приводит слова Домниной «РБК-Спорт».

Романа Костомарова госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, позже его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание.

Ранее Оксана Домнина опровергла информацию, что состояние Костомарова ухудшилось. 45-летний Костомаров остаётся в стабильном тяжёлом состоянии.

Роман Костомаров совершает утреннюю пробежку по набережной. Видеоролик: