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Тарасова: мы же рады Грасслю в России? Вот и в другой стране будут рады Дэвис и Смолкину

Тарасова: мы же рады Грасслю в России? Вот и в другой стране будут рады Дэвис и Смолкину
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поделилась мыслями о желании российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина выступать за сборную Израиля, сравнив их ситуацию с намерениями итальянца Даниэля Грассля тренироваться с Этери Тутберидзе.

«Мы же рады Грасслю в России? Итальянец приехал тренироваться у Тутберидзе. Вот и в другой стране будут рады приходу Дэвис и Смолкина», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.

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