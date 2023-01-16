Евгения Медведева побывала на сборах московского «Динамо» в Абу-Даби

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева посетила тренировочные сборы футбольного «Динамо» в ОАЭ. Пресс-служба московского клуба в своей группе «ВКонтакте» выпустила анонс предстоящего ролика с фигуристкой.

На зимней Олимпиаде 2018 года Евгения Медведева завоевала серебряную медаль, но после этого уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. Перед сезоном-2020/2021 она вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.



В последнем сезоне шоу «Ледниковый период» партнёр Медведевой, блогер Даня Милохин, неожиданно покинул программу. Сезон она завершила в паре с актёром Фёдором Федотовым. Их дуэт занял второе место. Победителями стали Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.