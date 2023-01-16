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Елена Радионова прокомментировала желание Дэвис и Смолкина выступать за сборную Израиля

Елена Радионова прокомментировала желание Дэвис и Смолкина выступать за сборную Израиля
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Фигуристка Елена Радионова высказалась о намерении своих коллег Дианы Дэвис и Глеба Смолкина сменить спортивное гражданство на израильское.

«Я не особо удивлена тем, что Дэвис и Смолкин могут поменять спортивное гражданство, потому что, как я читаю из интервью, ребята давно ищут какие-то варианты. Конечно, для России было бы лучше, если бы они остались, потому что в танцах на льду сложная ситуация, много пар распалось, нужно больше танцевальных пар хорошего уровня. Но у нас есть очень хорошая пара Кагановская – Ангелопол. Я думаю, эта пара будет блистать на высшем уровне, когда нас наконец допустят до международных соревнований.

Для страны было бы лучше, если бы они остались, это желание и решение ребят. Если они считают нужным, это их выбор. Мне трудно комментировать эту ситуацию. Если бы у меня была такая ситуация, я бы не меняла спортивное гражданство. Но при этом я понимаю, что век спортсмена короткий. Не хочу никого осуждать, тут дело каждого в видении ситуации. Повторюсь, я бы не стала так делать», – сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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