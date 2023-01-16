Отец Смолкина ответил на вопрос о смене спортивного гражданства фигуриста

Отец фигуриста Глеба Смолкина, выступающего в танцевальной паре с Дианой Дэвис, известный актёр Борис Смолкин прокомментировал информацию о возможной смене его сыном спортивного гражданства.
«Он (Смолкин) не является гражданином Израиля, он является гражданином России. Я не знаю, что такое спортивное гражданство, но надо быть гражданином этой страны. Другого способа нет. Не знаю, что вы читаете. Догадываюсь, что вы читаете какую-то жёлтую прессу и питаетесь сведениями оттуда. Ну право, ну что мы будем обсуждать с вами?» – приводит слова Бориса Смолкина «РИА Новости Спорт».
Напомним, накануне появились сообщения, что Смолкин и Дэвис задумываются о смене спортивного гражданства на израильское. Пара тренируется в США и в текущем сезоне не выступала ни на одном соревновании внутри России. Дэвис и Смолкин — серебряные призёры чемпионата России, бронзовые призёры чемпионата России среди юниоров и победители финала кубка России среди юниоров.
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