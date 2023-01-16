Елена Радионова: решение Косторной перейти в парное катание – не удивление. Желаю ей удачи

Бронзовый призёр чемпионата мира 2015 года в женском одиночном катании Елена Радионова высказалась о возможном переходе чемпионки Европы 2020 года Алёны Косторной в парное катание.

«Решение Алёны перейти в парное катание – не удивление, потому что она давно об этом говорила и заявляла в интервью. Было много разговоров. В конце сезона были первые попытки. Она просила меня поставить показательный парный номер, тогда загорелась этой идеей. Было видно, что ей очень нравится, так что я не удивилась этой новости.

Знаю Алёну, её характер и желание всегда изучать что-то новое. Думаю, за счёт этого она сможет быстро выучить парные элементы, хотя понятное дело, что люди уходят в парное катание в раннем возрасте и учат эти элементы годами. Опять же, зависит от её желания. Понятное дело, что это будет непростой путь, но если она будет этого хотеть и гореть этим, то, думаю, быстро всё это выучит.

Хочу пожелать Алёне удачи в парном катании, она классная и талантливая фигуристка! Для меня будет радостно, когда мы увидим её на соревнованиях. То, как она катается и слышит музыку, таких фигуристок очень мало – не важно, в парном или одиночном катании. Она всегда любимица публики», – сказала Радионова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.