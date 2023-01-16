Вайцеховская прокомментировала новость о том, что Хавронина и Нарижный образовали пару

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская в своих социальных сетях прокомментировала новость о том, что фигуристы Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный образовали танцевальную пару.



«Не претендую на правоту, но мне кажется неким нонсенсом ситуация, когда два более слабых (в своих дуэтах) партнёра разбивают свои сильные, в общем-то, пары ради того, чтобы кататься вместе. Но любовь зла…



То, что ситуация будет развиваться именно таким образом, было вполне предсказуемо. Жаль только, что Дарио Чиризано — недостаточно подходящий (чисто антропометрически) партнёр для Аннабель Морозов. Интересная могла бы получиться рокировочка» — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.



Об образовании дуэта Хаврониной и Нарижного стало известно сегодня, 16 января. Ранее Хавронина работала с Дарио Чиризано, а Нарижный выступал с Аннабель Морозов.