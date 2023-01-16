Евгения Медведева сфотографировалась с футболистами «Динамо» в Абу-Даби

Футбольный клуб «Динамо» опубликовал в своих социальных сетях фотографии визита двукратной чемпионки мира в женском одиночном катании Евгении Медведевой на тренировку команды.

Напомним, Медведева посетила тренировочный сбор «Динамо» в ОАЭ.

После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.

В последнем сезоне шоу «Ледниковый период» партнёр Медведевой, блогер Даня Милохин, неожиданно покинул программу. Сезон она завершила в паре с актёром Фёдором Федотовым. Их дуэт занял второе место. Победителями стали Елизавета Арзамасова и Никита Кацалапов.