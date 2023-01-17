Алёна Косторная опубликовала фото с отдыха на Кубе. Её рука в лангетке

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная опубликовала в социальных сетях фото из отпуска, который проводит на Кубе. Примечательно, что на запястье Косторной можно заметить лангетку (гипсовую повязку).
Фото: из личного архива Алёны Косторной
Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла тренера – теперь она занимается у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 Косторная из-за перелома пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.
Ранее стало известно, что Косторная покинул штаб Буяновой. По словам специалиста, Алёна переходит в парное катание.
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