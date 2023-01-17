«Всегда нравилось парное катание». Алёна Косторная впервые высказалась о своём переходе

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная высказалась о своём переходе в парное катание.

«Мне всегда нравилось парное катание – дух захватывало от всех выбросов, подкруток и поддержек, всегда смотрела с восхищением. В жизни спортсмена в какой-то момент всегда приходится делать выбор, когда приходит осознание, что что-то надо менять. Иногда это переход от тренера к тренеру, а иногда и переход в другой вид. Я не стала в этом отношении исключением

После операции у меня было много времени на раздумья. Я решила попробовать себя в парном катании, сначала это было больше для шоу, а сейчас… Я пока не хочу загадывать, и что будет дальше, пока не знаю. Пока я на отдыхе, а вот вернусь, и будем решать, что делать дальше. Конечно, у нас в голове есть планы выступать на соревнованиях, но вот получится ли их реализовать, покажет время.



Да, [после операции] было много опасений. Гоша Куница и Сергей Сергеевич Росляков часто меня останавливали, но в целом боли практически нет. Если начинаю чувствовать дискомфорт, мы меняем упражнение или не делаем его. Естественно, каждый новый элемент — риск, но мы идём постепенно

О большом спорте мы толком с Сергеем Сергеевичем [Росляковым] не говорили. У него много пар, которые в будущем могут быть суперзвёздами, так что от моего присутствия на его тренировках ничего не меняется», – приводит слова Косторной ТАСС.

Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, однако затем перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе. Затем она перешла в штаб тренера Буяновой, которая недавно заявила, что Алёна перешла в парное катание.