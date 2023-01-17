12-летняя ученица Плющенко исполнила тройной аксель на тренировке

В сети появилось видео с тренировки ученицы двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, 12-летней Алисы Юровой.
На видеоролике видно, как юная спортсменка выполняет тройной аксель.
Юрова тренируется под руководством Евгения Плющенко, Дмитрия Михайлова и Сергея Алексеева. В этом сезоне 12-летняя фигуристка заняла 5-е и 2-е места на этапах Гран-при России в категории КМС. На этапе в Перми, который принёс Юровой серебряную медаль, фигуристка лидировала после короткой программы с результатом 65,74. Но сместилась на второе место после произвольной программы. Её итоговый результат был 192.51.
Также Алиса Юрова, которая выступает за Липецкую область, в 2022 году заняла шестое место на олимпийской арене дворца спорта «Большой» в Сочи в финальных соревнованиях Спартакиады школьников России.
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