«У Алёны, конечно, шансы есть». Энберт высказался о переходе Косторной в парное катание

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях, призёр чемпионатов мира и Европы в парном катании Александр Энберт высказался о переходе фигуристки Алёны Косторной в парное катание.
«Можно пожелать только успехов и ждать результатов. Как эксперт в парном катании буду ждать интересных программ и неплохих результатов. Думаю, Алене по силам добиться успехов. Алёна для парного катания подходит и по росту, и по характеру, она абсолютно бесстрашная.
Я с Катариной Гербольдт начал кататься в паре, она перешла из одиночного катания в 20 лет. Начали кататься, потому что надеялись, что можем добиться высоких результатов, и Тамара Москвина в этом нас поддерживала. Я с Катариной стал мастером спорта международного класса в парном катании, это, конечно, не олимпийская медаль, но все-таки о чем-то говорит. Так что думаю, у Алены, конечно, шансы есть, нельзя сказать, что какая-то точка невозврата пройдена, я видел, как бывшая одиночница в 20 лет делала прекрасные тройные подкрутки, выбросы, поддержки четвертого уровня», — приводит слова Энберта ТАСС.
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