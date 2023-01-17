«Будь самой счастливой со мной». Глеб Смолкин поздравил с днём рождения Диану Дэвис
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Фигурист Глеб Смолкин в социальных сетях поздравил с днём рождения свою партнёршу и спутницу Диану Дэвис.
«Дишенька, поздравляю тебя с твоим 20-летием! Самую красивую, лучезарную, добрую и искреннюю девушку. Будь самой счастливой со мной», – написал Глеб Смолкин.
Диана Дэвис и Глеб Смолкин — серебряные призёры чемпионата России, бронзовые призёры чемпионата России среди юниоров и победители финала Кубка России среди юниоров. Глеб Смолкин является сыном российского актёра Бориса Смолкина.
16 января появились сообщения, что Диана Дэвис и Глеб Смолкин задумываются о смене спортивного гражданства на израильское. Пара тренируется в США и в текущем сезоне не выступала ни на одном соревновании внутри России.
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