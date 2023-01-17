Роман Костомаров остаётся в медикаментозной коме. Резкого ухудшения здоровья нет

Олимпийский чемпион Роман Костомаров остаётся в медикаментозной коме. Об этом сообщил хореограф Максим Ставиский.

«Мы все болеем за него. Я уверен, что он справится, выкарабкается из этой сложной ситуации. Глобальных изменений в его состоянии нет, он остаётся в медикаментозной коме. В чём-то есть позитивные изменения, в чём-то – нет. Иногда приходится читать новости из «проверенных источников» о «резком ухудшении» его здоровья, когда на самом деле это не так. Каждый раз это удар для его близких. Мы с Ромой ещё покатаемся», – приводит слова Ставиского ТАСС.

Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание.