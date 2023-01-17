Отец Костомарова — о состоянии сына: говорят, обследовали, голова в порядке

Сергей Костомаров, отец олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, до сих пор находящегося в больнице под наблюдением врачей, ответил на вопрос о состоянии сына.

«Ничего (не изменилось. — Прим. «Чемпионата»). Ждём. Всё так же: в стабильно тяжёлом состоянии. Говорят, обследовали. Голова в порядке. Надеемся», — приводит слова Костомарова-старшего телеканал «360».

Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание.

13 января различные СМИ сообщили, что тело спортсмена начало синеть из-за сепсиса. Уточнялось, что лёгкие спортсмена могли быть слишком ослаблены на момент заболевания, поэтому ухудшение состояния произошло так быстро.