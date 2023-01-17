В Федерации фигурного катания Израиля опровергли слухи о переходе Дэвис и Смолкина

В Федерации фигурного катания Израиля прокомментировали слухи о возможном переходе российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.
«Про ситуацию с этими спортсменами мы знаем ровно столько же, сколько вы. К слову, наша федерация сама не приглашает фигуристов. Только если они подают заявки. И переговоры мы ведём только со спортсменами и тренерами, имеющими гражданство Израиля», — прокомментировал ситуацию директор Федерации фигурного катания Израиля Борис Чайт в интервью «Матч ТВ».
Напомним, информация о желании Дэвис и Смолкина сменить спортивное гражданство появилась в СМИ 16 января.
В сезоне-2021/2022 Дэвис и Смолкин дебютировали среди взрослых. На чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристы заняли второе место и отобрались в сборную России на чемпионаты мира и Европы, а также на Олимпийские игры — 2022 в Пекине (Китай). На первенстве континента они стали седьмыми, а в Пекине заняли 14-е место.
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