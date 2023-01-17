«Кусочек лета». Александра Трусова выложила свежие фото в купальнике из Дубая
Поделиться
Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова опубликовала пост в социальных сетях. На фото фигуристка позирует в купальнике из Дубая, где проводит отпуск.
Напомним, Александра Трусова снялась с недавнего чемпионата России по медицинским показаниям. Тренер спортсменки Светлана Соколовская сообщила, что у фигуристки высокая температура.
1 октября стало известно, что 18-летняя Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк. Об отношениях Александры Трусовой и Марка Кондратюка стало известно после Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Фигуристы часто выкладывают совместные фото и проводят отдых вместе.
Комментарии
- 17 января 2023
-
15:47
-
15:42
-
15:15
-
14:37
-
14:09
-
13:55
-
12:49
-
09:55
-
09:30
-
00:56
- 16 января 2023
-
22:33
-
21:04
-
19:28
-
19:11
-
18:30
-
18:15
-
17:05
-
16:14
-
14:50
-
13:40
-
12:12
-
11:50
-
11:44
-
11:44
-
11:22
-
09:55
-
09:42
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
00:36
-
00:34
- 15 января 2023
-
22:15
Партнерский контент