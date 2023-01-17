«Кусочек лета». Александра Трусова выложила свежие фото в купальнике из Дубая

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова опубликовала пост в социальных сетях. На фото фигуристка позирует в купальнике из Дубая, где проводит отпуск.

Напомним, Александра Трусова снялась с недавнего чемпионата России по медицинским показаниям. Тренер спортсменки Светлана Соколовская сообщила, что у фигуристки высокая температура.



1 октября стало известно, что 18-летняя Трусова перешла из группы Этери Тутберидзе в ЦСКА к тренеру Светлане Соколовской, где тренируется её бойфренд Марк Кондратюк. Об отношениях Александры Трусовой и Марка Кондратюка стало известно после Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай). Фигуристы часто выкладывают совместные фото и проводят отдых вместе.