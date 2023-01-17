Камила Валиева назвала самый распространённый миф о фигурном катании

Олимпийская чемпионка в команде и победительница чемпионата Европы – 2022 в женском одиночном катании Камила Валиева рассказала, что значит для неё фигурное катание, и назвала самый распространённый миф о своём виде спорта.

«Самый распространённый миф о фигурном катании — что это спорт для 15-летних и очень худых девочек.

Для меня фигурное катание — это дело всей жизни, моя безусловная любовь. Оно сделало меня известным человеком, подарило огромное количество встреч с очень интересными людьми и помогло осуществить некоторые мечты. А если одним словом, то фигурное катание для меня — это искусство.

В фигурном катании меня вдохновляет музыка и сама история, которую мне нужно рассказать зрителям. А если в целом, то места, события, люди вокруг», — приводит слова Валиевой Blueprint.

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.