Камила Валиева назвала самый распространённый миф о фигурном катании

Олимпийская чемпионка в команде и победительница чемпионата Европы – 2022 в женском одиночном катании Камила Валиева рассказала, что значит для неё фигурное катание, и назвала самый распространённый миф о своём виде спорта.
«Самый распространённый миф о фигурном катании — что это спорт для 15-летних и очень худых девочек.
Для меня фигурное катание — это дело всей жизни, моя безусловная любовь. Оно сделало меня известным человеком, подарило огромное количество встреч с очень интересными людьми и помогло осуществить некоторые мечты. А если одним словом, то фигурное катание для меня — это искусство.
В фигурном катании меня вдохновляет музыка и сама история, которую мне нужно рассказать зрителям. А если в целом, то места, события, люди вокруг», — приводит слова Валиевой Blueprint.
Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.
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