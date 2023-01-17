Чемпионка России 2023 года в женском одиночном катании Софья Акатьева рассказала о необычном платье для произвольной программы.
«В произвольной программе этого сезона у меня интересное и очень необычное платье. Я представляю несколько образов. Сначала я растение, которое затем перевоплощается в животное и в завершающей части — в птицу. Моё платье отражает все эти преобразования. Наш дизайнер — профессионал, мне очень нравится, как она создаёт костюмы. Я храню все свои платья для выступлений.
На соревнованиях мы самостоятельно красимся и делаем причёску. Иногда я экспериментирую с образом в выходной. Я люблю делать макияж и стараюсь придумать что-то новое. Если бы перед соревнованиями меня готовил стилист, мне было бы некомфортно. Нанесение макияжа помогает настроиться и вжиться в образ», — приводит слова Акатьевой Blueprint.
Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.
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