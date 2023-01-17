Петросян: перед тренировками с Акатьевой друг друга веселим — это отлично заряжает

Обладательница двух медалей (золото и бронза) юниорской серии Гран-при – 2021, победительница этапа Гран-при России в Сочи Аделия Петросян рассказала, как настраивается на соревнования и тренировки в группе Этери Тутберидзе.

«Мы много общаемся с Соней Акатьевой и перед тренировками друг друга веселим — это отлично заряжает. Бывает, что устала, ничего не хочется, а тут рядом сидит Соня — мы поболтали, поговорили о жизни, пожаловались друг другу на что-то, и уже легче на душе. На соревнованиях мне сконцентрироваться намного легче — вот он, долгожданный момент «здесь и сейчас». Перед соревнованиями каждый сам за себя, там уже не до поддержки — у всех свой настрой и свои привычки.

Перед соревнованиями я обязательно сплю и с новыми силами выхожу на лёд. Последнее время накануне проката не ем — мне так легче и прыгать проще. Также перед каждым стартом включаю фильм «Иван Васильевич меняет профессию», который уже знаю наизусть. Он мне всегда поднимает настроение — мне кажется, это лучшая комедия!

Меня искренне поддерживают мама с бабушкой. В их словах никогда не будет обмана или злости. Они всегда помогают пройти какой-то непростой этап. Этери Георгиевна Тутберидзе тоже — потому что не даёт расслабиться», — приводит слова Петросян Blueprint.

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