В состоянии госпитализированного Костомарова наблюдается небольшая положительная динамика

Состояние олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, попавшего в реанимацию с пневмонией 10 января, аналогично тому, в котором находилась певица МакSим. Фигурист всё так же находится в реанимации на ЭКМО (системе искусственного кровообращения), у него поражены оба лёгких, врачи используют седацию. При этом, как и МакSим летом 2021 года, Костомаров не сразу лёг в клинику, а лечился самостоятельно.
«У Костомарова сейчас наблюдается небольшая положительная динамика, связанная с состоянием лёгких: перестала увеличиваться площадь их поражения. На фоне инфильтрации (это когда в тканях скапливаются какие-то вещества и частицы, которых там быть не должно) врачи перестали фиксировать деструктивные изменения в лёгочной ткани. Инфильтрат стал медленно сокращаться, особенно это заметно в правом лёгком.
Также у спортсмена наблюдаются небольшие нарушения со свёртываемостью крови. В остальном нет ни положительных, ни отрицательных изменений. Врачи делают всё возможное, чтобы вытащить спортсмена», — говорится в информации, полученной телеграм-каналом SHOT.
Певица МакSим была выписана из клиники спустя два месяца после госпитализации.
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