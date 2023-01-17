Камила Валиева: сама не выбирала музыку для выступлений. Эту опцию откроют в будущем

Олимпийская чемпионка в команде и победительница чемпионата Европы – 2022 в женском одиночном катании 16-летняя Камила Валиева рассказала, как проходит выбор музыки для её соревновательных программ.
Валиева тренируется в «Хрустальном» в группе Этери Тутберидзе.
«Пока ещё я сама не выбирала музыку для выступлений. Видимо, эту опцию откроют в будущем. Пока музыку подбирают для меня тренеры. Я полностью доверяю Этери Георгиевне Тутберидзе и Даниилу Марковичу Глейхенгаузу. Но если мне не нравится предложенная музыка, то я об этом говорю и ко мне прислушиваются. Ведь катать программу целый сезон всё-таки мне, поэтому музыка и идея программы должны быть мне близки и понятны», — приводит слова Валиевой Blueprint.
Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.
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