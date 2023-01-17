Одноклассник Трусовой: удивляло, что все работы по учёбе у неё были сданы вовремя

Дмитрий Островский, учившийся с серебряным призёром Олимпийских игр Александрой Трусовой в одном классе в Рязани, рассказал, какой была фигуристка в начальной школе.

Трусова переехала из Рязани в Москву в возрасте девяти лет. В первые школьные годы Александра, по мнению одноклассников, проводила с Дмитрием почти всё своё свободное время.

«Приглашала меня на соревнования. Уже тогда она показывала выдающиеся результаты. Но какие-либо неудачи переносила тяжело. Удивляло, что все работы по учёбе у неё были сданы вовремя, всё было сделано, а задавали нам тогда немало… Очень целеустремлённая! Никогда не жаловалась, что ей тяжело. Хотя представляю сейчас, каково это – с самого детства работать над собой не покладая рук. Из весёлого очень хорошо помню, что она проказничать любила и всё время у меня портфель в шутку воровала», — приводит слова Островского «Комсомольская правда — Рязань».

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