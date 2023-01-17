Первая учительница Александры Трусовой: для меня это был особенный ребёнок

Ольга Григорьева, первая учительница серебряного призёра Олимпийских игр фигуристки Александры Трусовой, рассказала, какой была её ученица в начальной школе.

В школу Трусова пошла в Рязани, откуда переехала в Москву в возрасте девяти лет.

«Я всем говорю, что для меня это был особенный ребёнок. Где бы она ни была, на каких соревнованиях бы ни участвовала, она всегда была готова к уроку. Не было и дня, чтобы она не поднимала руку, готовая ответить. Учёба у неё всегда была на высоте, как и отношение к спорту.

Помню, был у нас классный час, где ребята рассказывали про своё хобби. Саша принесла видео, где она катается на коньках. Тогда мы впервые увидели, как она трудится в фигурном катании, как тренируется. У нас – и у меня, и у ребят – возник вопрос: «Когда ты падаешь, тебе больно?» Она ответила, что да – больно, а порой бывает больно просто до слёз. «Но я встаю и двигаюсь дальше», — сказала Саша. Она по-настоящему любит фигурное катание.

Она настолько упорный человек! Маленькая девчушка, а такая упорная… Говорила, что у неё есть цели в спорте, но не вдавалась в подробности.

Позитивный, трудолюбивый человек. И добрый! Её улыбка всегда озаряла светом! Я слежу за её успехами. Я вижу её желание побеждать, вижу, как она сильно расстраивается, если что-то не получается. Она упорная и обязательно сможет! Верю в это. Она умничка! Не буду скрывать – горжусь, что у меня был такой ребёнок», — приводит слова Григорьевой «Комсомольская правда — Рязань».

Трансляция чемпионата России по фигурному катанию доступна в Okko.