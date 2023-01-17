Анжелика Крылова: переход в парное катание Камилы Валиевой не был бы удивителен

Серебряный призёр Олимпийских игр — 1998, двукратная чемпионка мира в танцах на льду, тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова высказалась о переходе в парное катание из одиночного чемпионки Европы Алёны Косторной.

«Для меня стал очень большой новостью переход Алёны Косторной в парное катание. Я видела несколько видео с выбросами. Я в восторге, как так быстро можно приноровиться к партнёру и начать делать парные элементы. Она поднимет интерес болельщиков к этому виду. Если она не чувствует, что нужно соревноваться в одиночном, то сделала правильный выбор.

Удивил бы переход в парное катание, например, Камилы Валиевой? В парное катание не было бы удивительно, но было бы удивительно, если в танцы, потому что это другой вид. Если она перейдёт, то мы за неё порадуемся и посмотрим на новую пару. Шока не будет (смеётся)!» — приводит слова Крыловой Legalbet.