Российский фигурист Дарио Чиризано высказался о распаде танцевального дуэта с Ириной Хаврониной.
Хавронина и Чиризано снялись с проходившего в декабре чемпионата России – 2023 после ритм-танца, в котором заняли пятое место. Накануне стало известно, что Хавронина будет кататься в дуэте с Дэвидом Нарижным.
«Ребята, всем привет! Извините, что не ответил вам сразу, решил взять пару дней, чтобы «переварить» всё это. Прежде всего огромное спасибо за ваше внимание, поддержку, тёплые слова! Я получил очень много добрых и трогательных сообщений! Для меня, реально, это очень важно сейчас, и я вам всем очень, очень благодарен!
Да, к моему сожалению, нашей пары больше нет. Ира написала мне об этом в личном сообщении. В моменте это был шок, хотя последние месяцы её настроение считывалось. Мы с Ирой катаемся пять лет, я пять лет держу её за руку и прекрасно её чувствую. У нас никогда не было ссор и конфликтов, напротив, комфортные и крепкие рабочие отношения, но необъяснимое напряжение витало в воздухе.
Алексей Юрьевич неоднократно спрашивал у Иры о её планах, но она всегда говорила, что будет кататься со мной и ничего менять не собирается. Мы рассматривали разные варианты продолжения нашей спортивной карьеры.
В декабре я напрямую ещё раз спросил о её дальнейших планах, потому что разговоров в нашем фигурнокатательном мире ходило очень много, но Ира ещё раз заверила, что мы остаёмся в паре. Мы вместе приняли решение ехать на ЧР, несмотря на то что незадолго до этого она болела и не успела полностью войти в форму. А что было потом, вы знаете…
Хочу вас заверить, что спорт я бросать не собираюсь и буду работать, чтобы продолжать вас радовать. А девочка, которая мне подходит, обязательно найдётся», — написал Чиризано в своём телеграм-канале.
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