Маринин — о переходе Косторной в пары: поменять нужно всё — от техники до мировоззрения

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира среди спортивных пар Максим Маринин, выступавший с Татьяной Тотьмяниной, высказался о переходе чемпионки Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёны Косторной в парное катание.

«Дуэт с участием Алёны Косторной мог бы получиться интересным. Яркая девочка, хорошо подготовленная. При условии, естественно, мотивации и нацеленности ребят на результат. Пока это только такая пиар-история.

Поменять нужно будет всё — от техники катания до мировоззрения. Теперь ты отвечаешь не только за себя, работаешь в команде. Один сорвал прыжок — всё это делится на двоих. Любые удачи и неудачи делятся ровно пополам. Поэтому от того, насколько человек готов поменять своё мировоззрение, всё и зависит. Всё-таки одиночники — больше эгоисты. Ты думаешь только о себе, о своём результате и так далее. Пара — другая история. Готова ли Алёна на перемены ради партнёра, ради результата, покажет только время. Сейчас на то, чтобы стать парой, уходит примерно два-три года.

К сожалению, я с Алёной лично не знаком. Уже выросло другое поколение фигуристов. Я продукт советской системы. Но, конечно, знаю Косторную как талантливую фигуристку, неоднократно видел её выступления на льду. И, повторюсь, считаю, что пара с её участием могла бы получиться интересной», — приводит слова Маринина «РБ Спорт».