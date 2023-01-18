Юниорский ЧМ по фигурному катанию 2026 года может пройти в Таллине
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16 января Международный союз конькобежцев (ISU) принял предварительное решение провести юниорский чемпионат мира по фигурному катанию 2026 года в Таллине. Соревнования пройдут с 2 по 8 марта.
Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию — 2025 планируется провести с 4 по 9 февраля в Сеуле (Южная Корея). Чемпионат мира по синхронному катанию на коньках — 2026 должен пройти с 10 по 11 апреля в Зальцбурге (Австрия).
Напомним, чемпионат мира по фигурному катанию — 2023 пройдёт в Японии с 20 по 26 марта. В 2022 году чемпионат мира по фигурному катанию проходил во Франции с 23 по 26 марта. Япония выиграла две золотые медали и две серебряные, американцы взяли одно золото, одно серебро и три бронзы. Французы выиграли одну золотую медаль.
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