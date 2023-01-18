Роднина раскритиковала ранний выбор специализации в фигурном катании
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина раскритиковала ранний выбор специализации в фигурном катании. Она считает, что направление нужно выбирать в более позднем возрасте.
«У нас в фигурном катании пошла ранняя специализация. Раньше такого не было. Раньше все катались в одиночном, а затем уже из одиночного — в зависимости от параметров и технических возможностей — кто-то шёл в парное катание, а кто-то — в танцы. Это абсолютно естественное явление.
Думаю, в фигурном катании нужно определять специализацию не раньше 13-14 лет. Но мы в погоне за чем-то! Девушки уже в раннем возрасте участвуют в Олимпиадах и чемпионатах мира? Вот больше и не будут участвовать», — сказала Ирина Роднина Legalbet.
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