Ставиский — о состоянии Костомарова: некоторые улучшения наметились, надеемся на лучшее

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию, ныне хореограф Максим Ставиский рассказал новые подробности о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова, который до сих пор находится в больнице с тяжёлой пневмонией.
«Роман по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии. Ухудшение состояния в его случае может быть фатальным, поэтому сейчас оно стабильно. Некоторые улучшения наметились, но пока мы ждем и надеемся на лучшее. Ждем, когда антибиотики подействуют», — сказал Ставиский в интервью «РИА Новости Спорт».
Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание.
17 января стало известно, что в состоянии Романа Костомарова наметилась положительная динамика.
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