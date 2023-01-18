19-летняя Алёна Косторная выложила свежее фото в купальнике с Кубы

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная опубликовала в социальных сетях фото из отпуска, который проводит на Кубе. На фото фигуристка позирует на шезлонге в купальнике.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЁНЫ КОСТОРНОЙ
Свои главные победы Косторная одержала в сезоне-2019/2020 под руководством Этери Тутберидзе, затем она перешла в академию «Ангелы Плющенко». После финала Кубка России фигуристка вернулась к Тутберидзе, но весной этого года снова поменяла тренера – теперь она занимается у Елены Буяновой. В сезоне-2021/2022 из-за перелома Косторная пропустила чемпионат России, являвшийся отборочным к Олимпийским играм – 2022 в Пекине (Китай), и досрочно завершила сезон.
Недавно стало известно, что Косторная покинула штаб Буяновой. По словам специалиста, Алёна переходит в парное катание.
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