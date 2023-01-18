Российская фигуристка Анастасия Зинина призналась, что хочет быть похожей на Елизавету Туктамышеву.

Как долго хочу кататься и быть в фигурном катании? У меня нет определённой цифры, но не хотелось бы заканчивать рано. Хочется кататься, как Туктамышева. Она – пример? Да, конечно. Меня очень забавляет, когда смотришь стартовые списки, а там у всех 2006, 2007 год рождения и единственная Туктамышева – 1996 год. Думаешь: «Ничего себе! 10 лет разницы!»



Круто? Да! Мы даже когда выходили на разминку на четвёртом этапе, она была первой. Подходит она к бортику и говорит: «Девочки, пойдёмте, пойдёмте». Знаете, прямо как мама (смеётся). И мы встали за ней в ряд. Мне очень приятно, что я теперь выступаю на одном льду с тем человеком, на которого я ориентировалась, когда была совсем маленькой», – приводит слова Зининой Metaratings.