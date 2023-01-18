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Софья Самоделкина выступит на Кубке Первого канала по фигурному катанию

Софья Самоделкина выступит на Кубке Первого канала по фигурному катанию
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Российская фигуристка Софья Самоделкина выступит на Кубке Первого канала по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 21 по 22 января. Ранее фигуристки не было в списке участниц. Об этом сообщается в социальных сетях Первого канала.

Остальные участницы Кубка Первого канала:

  1. Софья Акатьева
  2. Камила Валиева
  3. Елизавета Туктамышева
  4. Софья Муравьёва
  5. Аделия Петросян
  6. Анастасия Зинина
  7. Вероника Яметова
  8. Алина Горбачёва

Самоделкина – серебряный призёр первенства России – 2022 среди юниоров. На взрослом чемпионате страны она заняла пятое место. Также год назад Софья стала призёром двух этапов юниорской серии Гран-при, которые проходили в России и в Словении.

На этапах Гран-при России в текущем сезоне Самоделкина по одному разу заняла первое и второе места. В общем зачёте Самоделкина находится на третьем месте. Второй идёт Камила Валиева, лидирует Елизавета Туктамышева. На ЧР она заняла 11-е место.

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