Российская фигуристка Софья Самоделкина выступит на Кубке Первого канала по фигурному катанию, который пройдёт в Москве с 21 по 22 января. Ранее фигуристки не было в списке участниц. Об этом сообщается в социальных сетях Первого канала.
Остальные участницы Кубка Первого канала:
- Софья Акатьева
- Камила Валиева
- Елизавета Туктамышева
- Софья Муравьёва
- Аделия Петросян
- Анастасия Зинина
- Вероника Яметова
- Алина Горбачёва
Самоделкина – серебряный призёр первенства России – 2022 среди юниоров. На взрослом чемпионате страны она заняла пятое место. Также год назад Софья стала призёром двух этапов юниорской серии Гран-при, которые проходили в России и в Словении.
На этапах Гран-при России в текущем сезоне Самоделкина по одному разу заняла первое и второе места. В общем зачёте Самоделкина находится на третьем месте. Второй идёт Камила Валиева, лидирует Елизавета Туктамышева. На ЧР она заняла 11-е место.
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