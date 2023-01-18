Россия не примет этап Гран-при ISU в сезоне 2023/2024

Международный союз конькобежцев (ISU), на своём официальном сайте, опубликовал решения организации от 16 января 2023 года.

Согласно одному из них, Россия и Беларусь не примут никакие соревнования под эгидой ISU в сезоне 2023/2024.

Финал Гран-при ISU в сезоне 2023/2024 запланирован на 7-10 декабря 2023 года.

Напомним, российские и белорусские фигуристы, как и большинство других спортсменов из этих стран, отстранены от международных соревнований решением ISU.