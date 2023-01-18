Авербух — о Костомарове: наш товарищ сражается с «блокадой» своей… Он прорвётся

Хореограф и продюсер Илья Авербух в финале ледового спектакля, посвящённого 80-летию прорыва блокады Ленинграда, вспомнил о госпитализированном с тяжёлой пневмонией олимпийском чемпионе Романе Костомарове.

«Наш товарищ сражается сейчас с «блокадой» своей… Он прорвётся. Давайте поддержим», — сказал Авербух, после чего зал Ледового дворца долго аплодировал.



Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание.



17 января стало известно, что в состоянии Романа Костомарова наметилась положительная динамика.