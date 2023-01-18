Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Авербух — о Костомарове: наш товарищ сражается с «блокадой» своей… Он прорвётся

Авербух — о Костомарове: наш товарищ сражается с «блокадой» своей… Он прорвётся
Комментарии

Хореограф и продюсер Илья Авербух в финале ледового спектакля, посвящённого 80-летию прорыва блокады Ленинграда, вспомнил о госпитализированном с тяжёлой пневмонией олимпийском чемпионе Романе Костомарове.

«Наш товарищ сражается сейчас с «блокадой» своей… Он прорвётся. Давайте поддержим», — сказал Авербух, после чего зал Ледового дворца долго аплодировал.

Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Сначала фигурист лежал в центральной больнице, затем его перевели в «Коммунарку» — с того времени Костомаров не приходил в сознание.

17 января стало известно, что в состоянии Романа Костомарова наметилась положительная динамика.

Олимпийский чемпион — в реанимации после шоу! Что известно о состоянии Романа Костомарова Олимпийский чемпион — в реанимации после шоу! Что известно о состоянии Романа Костомарова
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023