«Перегнул палку из-за прошлых обид». Железняков — о критике Трусовой за снятие с ЧР-2023

Хореограф Алексей Железняков, работающий в группе Этери Тутберидзе, признался, что переусердствовал в критике Александры Трусовой, когда фигуристка неожиданно снялась с чемпионата России – 2023 из-за высокой температуры.

Трусова приехала в Красноярск, но в день короткой программы стало известно, что она не выйдет на лёд из-за проблем со здоровьем. В межсезонье серебряная медалистка Олимпийских игр ушла от Тутберидзе в группу Светланы Соколовской. После снятия Трусовой с национального первенства Железняков позволил себе резкие и эмоциональные высказывания в СМИ, заявив, что фигуристка сбежала, сдалась и испугалась конкуренции из-за не лучшей спортивной формы.



«Многие знают меня как эмоционального человека. Я перегнул палку из-за прошлых обид, я не знал, в какой форме находится Александра, это было моё предположение, а не команды. Считаю, что я не должен был так говорить и обижать девочку», — приводит слова Железнякова «РБК-Спорт».