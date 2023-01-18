«Перегнул палку из-за прошлых обид». Железняков — о критике Трусовой за снятие с ЧР-2023

Хореограф Алексей Железняков, работающий в группе Этери Тутберидзе, признался, что переусердствовал в критике Александры Трусовой, когда фигуристка неожиданно снялась с чемпионата России – 2023 из-за высокой температуры.
Трусова приехала в Красноярск, но в день короткой программы стало известно, что она не выйдет на лёд из-за проблем со здоровьем. В межсезонье серебряная медалистка Олимпийских игр ушла от Тутберидзе в группу Светланы Соколовской. После снятия Трусовой с национального первенства Железняков позволил себе резкие и эмоциональные высказывания в СМИ, заявив, что фигуристка сбежала, сдалась и испугалась конкуренции из-за не лучшей спортивной формы.
«Многие знают меня как эмоционального человека. Я перегнул палку из-за прошлых обид, я не знал, в какой форме находится Александра, это было моё предположение, а не команды. Считаю, что я не должен был так говорить и обижать девочку», — приводит слова Железнякова «РБК-Спорт».
- 18 января 2023
-
21:00
-
20:29
-
20:13
-
20:01
-
19:42
-
19:18
-
18:28
-
18:10
-
18:03
-
16:00
-
15:51
-
15:32
-
15:16
-
15:08
-
14:53
-
14:32
-
14:09
-
13:41
-
12:43
-
12:18
-
11:40
-
10:07
- 17 января 2023
-
22:43
-
22:24
-
21:54
-
20:27
-
20:13
-
19:40
-
19:26
-
18:56
-
18:44
-
18:32
-
18:05
-
17:57
-
17:39