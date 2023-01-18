Леонова — о переходе Косторной в пары: самое главное, чтобы каталась, а не докатывалась

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова высказалась о переходе чемпионки Европы – 2020 в женском одиночном катании Алёны Косторной в парное катание.

Косторная изучила много парных элементов, включая тройной выброс, выступая в новогодних шоу, и покинула группу тренера Елены Буяновой.

«Думаю, самое главное, чтобы Косторная каталась, а не докатывалась. Придумать можно всё что угодно. Странно, что она так переметнулась. Потому что девочка-то хорошая и способная. Посмотрим, а вдруг это станет её призванием и она прирожденная парница. Так что ничего не могу сказать. Будет интересно понаблюдать.

Не скажу, что это слабость. Скорее, наоборот, желание что-то поменять. Это ведь тоже неплохо. Кто-то уходит к другому тренеру, кто-то переходит в другой вид спорта. Возможно, она пытается найти себя», — приводит слова Леоновой «Татар-информ».