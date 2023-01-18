«В историю с болезнью я верю». Леонова — о снятии Трусовой с чемпионата России

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова высказалась о снятии Александры Трусовой с чемпионата России — 2023.

Трусова приехала в Красноярск, но в день короткой программы стало известно, что она не выйдет на лёд из-за проблем со здоровьем – высокой температуры.

«Что касается Саши, то из-за того, что она не выступала на чемпионате России, то не может выступить и на Кубке Первого канала, поскольку в нём участвуют только топ-8 фигуристов. Сказки про болезнь? Кто-то верит, кто-то нет. Я готова верить в это, потому что грипп ходил серьёзнейший, я и сама недавно болела. Всякое бывает.

Вот, например, история с Олимпиадой про бедного Винсента Чжоу. Ну что, он, наверное, был готов и хотел показать программу. Но у него обнаружили ковид, и человек мимо Олимпиады пролетел. От этого никто не застрахован. А то, какой тяжёлый был грипп, все знают. Так что если она действительно поехала выступать, то она была готова. В историю с болезнью я верю», — приводит слова Леоновой «Татар-информ».