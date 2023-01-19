Диана Дэвис и Глеб Смолкин осенью рассматривали вариант перехода в сборную Грузии

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин, выступающие в танцах на льду, рассматривали варианты продолжения карьеры в сборной Грузии, но переговоры завершились неудачно, сообщает «РИА Новости Спорт», ссылаясь на источник, близкий к ситуации.
Переговоры о потенциальном выступлении фигуристов за Грузию велись осенью, но к положительному решению стороны не пришли.
Ранее сообщалось, что теперь пара активно рассматривает вариант выступлений за сборную Израиля. При этом планы дуэта могут резко измениться в случае допуска российских спортсменов на международную арену.
В 2022 году Дэвис и Смолкин изучали вопрос выступления за сборную США, однако американская сторона отказала россиянам ещё до старта сезона. Причины во многом носили политический характер.
Диана Дэвис – дочь заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, Глеб Смолкин – сын российского актёра Бориса Смолкина. Пара тренируется в США и в текущем сезоне не выступила ни на одном соревновании внутри России.
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